Бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа с тир на пътя между плевенските села Телиш и Радомирци, направи първото си дарение с част от парите, които получи като обезщетение от застрахователната компания за смъртта на детето му.

Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лв. обезщетение за смъртта ѝ, сумата ще бъде дарена

Николай Попов публикува в личния си профил във Фейсбук платежните нареждания на обща стойност от 17 520 лева - пари, които е дал за закупуването на мобилен ехограф.

Апаратурата е дарена на реанимацията на Университетската многопрофилна болница в Бургас, където се грижеха за 4-годишния Мартин Здравков. Той и майка му бяха приети там, след като бяха блъснати на тротоар в Слънчев бряг от АТВ. Христина е в мозъчна смърт и продължават да се борят за живота й в УМБАЛ „Бургас“, а Марти беше транспортиран с медицински хеликоптер до "Пирогов" в София, където продължава лечението му ден и нощ.

„Това са хората, които спасиха Марти, пострадал в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг. Добрите медици имат нужда от добра апаратура. Доброто е заразно - фирмата доставчик ми продаде техниката с огромна отстъпка и без никаква печалба. Още днес новата апаратура ще бъде предадена на болницата“, написа бащата на Сияна.

Преди дни семейството на Сияна обяви, че е получило 300 000 лева обезщетение за смъртта ѝ. В публикация във Facebook Николай Попов, заяви, че тези пари ще бъдат дарени на болни деца и подчерта, че сумата представлява животът на едно дете в България.

„Претенциите на останалите наследници не са уважени. Както обещах, тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук“, обеща Попов и допълни, че семейството ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. „Ако това не се случи, ще заведем съдебни дела“, посочи бащата, като подчерта, че тези средства не са лични пари, а пари, които ще помогнат на нуждаещи се деца в България.

„Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са, никога няма да стигнат. Прегръщам всички добри хора, които ме подкрепят от първия ден. Сили и кураж за семейството на Хриси и Марти“, добави Николай Попов.

Той сподели, че за първи път се е почувствал малко по-добре, след като е успял да докара Марти в София, и отбелязва, че си представя как би се вълнувала Сияна от тяхната помощ.