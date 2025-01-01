"На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости. Почти месец в кома. Загубена памет. Обезщетение за убийството на внучката му беше отказано. На бабата на Сияна също. Нищо, че видя жестоката смърт на внучето си. Сияна умираше в ръцете и."

Това съобщи бащата на Сияна Николай Попов във Фейсбук.

Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лв. обезщетение за смъртта ѝ, сумата ще бъде дарена

Той отбелязва, че само лечението му ще струва в пъти повече, "защото нямаме адекватна здравна система и човек трябва да плаща за всичко."

Припомняме, че майката и бащата на Сияна получиха 300 хиляди лева обезщетение за смъртта ѝ. Николай Попов, заяви, че тези пари ще бъдат дарени на болни деца и подчерта, че сумата представлява животът на едно дете в България.