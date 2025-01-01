Камионът, предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран.

От АПИ предоставиха на БНТ схема с натоварването, както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси.

Заключението на експерти е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение, е бил голям, независимо от състоянието на пътя.