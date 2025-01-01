Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при жестока катастрофа с тир край Плевен - отправи емоционално послание и призив от социалните мрежи по повод трагедията в Слънчев бряг и прегазеното от АТВ семейство. Няма подобрение в състоянието на детето, а 35-годишната майка му Христина е в мозъчна смърт. Двамата са в отделението по реанимация на университетската болница Бургас, а лекарите се борят за живота им.

"Мили хора, българи. Християни, мюсюлмани, евреи – всички вярващи. Пиша ви с молба и надежда. Вчера бях заедно със семейството на Христина и Марти – добри, отрудени хора.

В мислите и делата си съм с тях. Разбирам и усещам болката им по-добре от всеки друг", пише почерненият баща, съпричастен към трагедията на хората.

И отправя искрена молба: "Молете се за това семейство – дали в църква, джамия или синагога. Бог е един, макар с много имена. Има сила, която движи този свят. Как я наричаме и в какво вярваме няма значение. Всички сме българи, независимо от религия, раса или произход. Всички сме хора.

Николай Попов отправя и най-искреното и тъжно послание, което може да направи един баща.

"Мило мое дете, където и да си, помогни на тези добри хора. Те се нуждаят от добрина. Помогни, Господи, на Христина и Марти да се върнат към живота. Амин", пише с огромна надежда той.