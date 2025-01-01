18-годишният Никола Бургазлиев, който на 14 август се вряза в петима души, сред които и три деца, в "Слънчев бряг", остава в ареста.

Днес съдия Ангел Гагашев от Окръжния съд в Бургас измени мярката "домашен арест", наложена на Бургазлиев от съда в Несебър, на "задържане под стража".

Най-много съжалявам за случилото се. Притеснявам се повече за тях, отколкото за себе си. Ако нещо се случи, никога няма да мога да си го простя. Никога не съм си представял, че подобно нещо може да се случи. По всякакъв начин ще съдействам на органите на реда. Искам да съдействам и ако се окаже, че имам вина, ще си понеса последствията. Това заяви Бургазлиев в съдебната зала, предаде агенция "Фокус".

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в Бургас с искане за справедливост, предаде NOVA.

АТВ се вряза в пешеходци в „Слънчев бряг“, майка и дете са в кома, други трима – в болница

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

"Позицията на прокуратурата е, че мярката следва да бъде "задържане под стража". Такава е била внесена в районния съд в Несебър, не е била уважена, незабавно и своевременно е била протестирана", заяви преди началото на съдебното заседание днес прокурорът от по-висшата инстанция по делото Христо Колев.

Колев каза, че с оглед на тежкото състояние на част от пострадалите телесните повреди, нанесени им по време на инцидента, ще бъдат преквалифицирани, след като делото бъде върнато от съда. Ако обвинението бъде променено в "причиняване на смърт при особено тежък случай", Бургазлиев го грозят от 15 до 20 години затвор.

"Когато пристигнат документите от съдебния лекар, ще можем да ви кажем категорично, но минимумът е тежка телесна повреда", добави Колев.

Държавният обвинител каза още, че веднага след като 18-годишният мъж е привлечен като обвиняем, е разпредено да му бъдат взети проби за алкохол и наркотици. Назначена е ДНК експертиза, която да даде отговор на тези въпроси. Пробите са изпратени във Военномедицинската академия в София, но към настоящия момент не са готови.

Той подчерта, че касетата с първите проби на Бургазлиев е била подложена на друга ДНК експертиза, която тази сутрин е доказала, че именно той е дал отрицателния тест за наркотици в полицията в Несебър.

Освен в Бургас днес протести с искане за по-строга мярка се проведоха и в Пловдив и София.

Припомняме, че Бургазлиев помете три деца и двама възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. На една от пострадалите, 34-годишната жена, бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. Вчера стана ясно, че тя е изпаднала в клинична смърт. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота вследствие на инцидента.