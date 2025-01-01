Съдът в Несебър пусна под домашен арест 18-годишният Никола Бургазлиев, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", съобщи NOVA ..

Според съдиите няма опасност той да се укрие.

Роднина на пострадалите при инцидента в „Слънчев бряг“: Бащата на извършителя е полицай

Никола заяви в съдебната зала, че не е искал да нарани никого. Той увери, че ще съдейства на съда.

„Много съжалявам, не съм искал да нараня някого. Не съм си представял, че на тези години ще бъда тук. Интересувам се за здравето на хората. Това, което видях, беше пълен шок за мен. Исках да изляза с приятел, да се позабавляваме. Ще съдействам на съда”, увери тийнейджърът, управлявал АТВ-то.

Никола каза и как се стигнало до удара: „При излизане на автомобила от стоянката подадох леко газ, а колата започна сама да ускорява. Тръгнах срещу друг автомобил и за да избегна удар, завих надясно, а колата продължи да ускорява”. Той отрече да е употребявал алкохол или наркотици.

Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. Петима души са в болница. Сред пострадалите са три деца. 4-годишно момченце и майка му остават в кома и с тежки черепно-мозъчни травми в реанимацията на бургаската болница.

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време”, каза Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.

Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.

Десетки близки на пометените пешеходци дойдоха, за да проследят дали съдът в Несебър ще задържи под стража 18-годишния младеж. Дойдоха и съученици и приятели на обвинения в нанасяне на средна телесна повреда при ПТП Никола Бургазлиев.

Защитата на пострадалото семейство ще иска преквалифициране на обвинението. „Основният пропуск на прокуратурата е, че не е квалифицирала деянието като евентуален умисъл, а си е класическият пример на ПТП. Поради това и размерът на наказанието трябва да бъде в пъти по-голямо”, смята адвокат Георги Радков.

Юристът има и съмнения за укриване на факти и доказателства по случая. „Пробата за алкохол и наркотици не е взета непосредствено след ПТП-то, а скришно в полицията, което буди много съмнения”, заяви Радков.

Затова са сезирани отдел "Вътрешна сигурност" на МВР и главният прокурор. „Вчера звънях на Министерството на вътрешните работи. Моля министърът да намери начин да се свърже с мен. Искам да пратят проверка от София. Не искам от Бургас, не искам от Ямбол. Тези хора дълго време са служили тук. Те имат връзки, знаем в България как стават нещата. Събудете се, хора, събудете се! Утре вие може да сте на мое място”, призова Юлиян Здравков.

Майката на пострадалата Христина - Златка Соколова, иска виновникът да си плати, защото „не е нормално в центъра да караш с такава скорост и да се врязваш в хората”.



