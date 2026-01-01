Дърво падна върху автомобил им на Витоша. По информация на NOVA инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ към Копитото около 10 часа, при което е загинала майка на две деца.

Автомобилът е бил управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и двете им деца - на 8 и 2 години. И двете са невредими.

По-рано, заради бурния вятър, огромно дърво падна върху друг автомобил в София, съобщи БГНЕС. Инцидентът, разминал се без жертви и пострадали, стана на обичайно оживен тротоар - на ул. „Света Марина“ в "Борово". Аварийни екипи на Столична община са разрязали и отстранили дървото.

Силният вятър събори дърво в Перник

През нощта голямо иглолистно дърво, пречупено в основата си от силата на вятъра, падна и в близост до Младежкия дом в Перник.

Днес жълт код за силен вятър е обявен за областите Видин, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Монтана, Враца, София-град и София-област, Добрич, Варна, Бургас, Кърджали, Ямбол и Хасково.