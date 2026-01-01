На 23 януари в Ловеч на 78 години e починал актьорът Стоян Георгиев, съобщиха от Драматичен театър „Борис Луканов“.

"Като жива легенда на ловешкия театър той носеше паметта и духа на изкуството. Беше вдъхновител и фар за младите. Пресъздаде множество роли на театралната сцена и в киното. Работеше с децата от няколко града - изявен деец на читалищната дейност и филателията", посочват от ръководството на театъра.

Георгиев ще бъде запомнен с ролите си в постановките "Боровете не превиват клони", "Приключения на тавана", "Януари", "Хитър Петър" и "Капризите на Мариана".

Той е роден на 19 октомври 1947 г. в Ловеч. През 2025 г. бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Ловеч“, носител е на редица награди, сред които почетен медал и значка на Ловеч.