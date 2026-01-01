Склад пламна в ранния следобед в източната индустриална зона на Хасково, съобщи NOVA. Обектът се намира зад бензиностанция, малко преди сградата на КАТ.

На място са изпратени няколко екипа на пожарната и полицията. По информация от огнеборците в склада са съхранявани перилни препарати, хартия, запалки и дезодоранти, като част от тях са се възпламенили и гърмят заради високата температура.

Голям пожар избухна в склад за соларни панели в Хасково

Пожарът е възникнал вследствие на искра при рязане на тръби. Към момента няма опасност пламъците да се разпространят към съседни сгради.

Това е пореден подобен инцидент в района. Припомняме, че на 5 януари там изгоря склад, в който се съхраняваха фотоволтаици и батерии.