Младеж e загинал от токов удар на метростанция в Берлин, след като се опитал да вземе електронната си цигара, паднала на жп линията, предаде ДПА.

Полицията в Берлин заяви, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" и се опитал да вземе устройството, паднало под спрял влак.

При опита си той докоснал релсите, след което получил токов удар и починал на място.

Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите. Въпреки това релсите могат да останат под електрическо напрежение, което крие опасност от токов удар при допир.