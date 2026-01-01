Посолството на Франция в България има удоволствието да отвори за посетителите вратите на Резиденцията на Франция в София на 24 януари 2026 г. (събота), от 10.00 до 17.00 часа като в програмата са включени организирани посещения на български, френски и английски език.

Денят на отворените врати се организира символично през първия уикенд, следващ 19 януари – датата, на която се отбелязва годишнината от прочутата закуска, организирана през 1989 г. в трапезарията на резиденцията от президента на Френската република Франсоа Митеран в чест на множество български дейци, дисидентски настроени спрямо управляващия по това време комунистически режим. Това събитие е основополагащо за съвременните отношения между Франция и България, изградени върху ценностите на свободата и демокрацията.

По този повод посетителите ще могат да се запознаят с богатия интериор на този аристократичен дом в необароков стил, построен през 1929 г. по поръчка на един от най-заможните хора в България по това време, известния Ангел Куюмджийски – банкер, следвал в Сорбоната, който е живял в него със семейството си до 1936 г. Това е годината, в която Франция придобива сградата, за да я превърне в своята дипломатическа легация.

Престижен и представителен дом на френската дипломация в България, резиденцията съдържа богата колекция от порцелан, произведен от прочутата Севърска манифактура, както и произведения на изкуството, предоставени от френското държавно учреждение „Mobilier National de France“, включително творби на известни съвременни художници като Готфрид Хонегер и Клод Виала. Тази изискана вътрешна украса блести сред запазените в оригиналния им вид дървени ламперии и мраморни камини, които красят стените на великолепната градска къща.

Посетителите ще влизат в резиденцията в рамките на посещения с беседа на един от следните три езика: български, френски и английски.

Посетителите се молят да се явят на входа на Посолство на Франция на ул. Оборище 29 5 минути преди началния час на избраното тях посещение. Ще се допускат максимум 25 души в рамките на всяко едно посещение. Достъпът ще е безплатен при спазване на горепосочената квота, като не се налага предварителна регистрация.