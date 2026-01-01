След 9 години на поста Румен Радев излезе от президентската институция. Той бе изпратен на парадния вход на "Дондуков" 2 от новия президент на страната Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.

Президентство

Йотова изпрати Радев: България има нов президент (ГАЛЕРИЯ)

БТА

На излизане от "Дондуков 2" Радев поднесе букет с червени рози на Йотова.

Президентство

"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха подкрепа да бъда президент и тяхната подкрепа продължава. Виждате колко много хора. Наистина е вълнуващо За мен тази емоция е по-скъпа от всяка социологията. Днес бе последният ми ден като президент и първият ми като гражданин", каза той пред журналисти.

БТА

"Вярвам, че с общи усилия можем да променим България. Да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България", каза още Радев.

БТА

Той бе запитан с коя партия ще се яви на предстоящите избори. "Не могат да спрат вълната, защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща. За мен беше чест. Благодаря Ви", завърши коментара си Радев. Пред президентството той бе заобиколен от привърженици, които бурно го аплодираха. Граждани се ръкостискаха с него и му пожелаваха успех.

Румен Радев вече не е президент на България

Припомняме, че по-рано днес Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев, след като той подаде оставка.

Решението е взето единодушно и влиза в сила от постановяването му (23 януари 2026 г.) , като така настъпват и последиците по чл. 97, ал. 3 от Конституцията – вицепрезидентът (бел.ред. Илияна Йотова) встъпва в длъжността президент до края на мандата.

След оставката на Румен Радев и произнасянето на Конституционния съд, Илияна Йотова пое функциите на президент на Република България, като по силата на Конституцията държавният глава остава без вицепрезидент. Основният закон не предвижда механизъм за назначаване или избор на нов вицепрезидент в подобна хипотеза, тъй като президентът и вицепрезидентът се избират в тандем и имат общ мандат. Това означава, че до провеждането на нови президентски избори или до изтичане на остатъка от мандата, Йотова ще изпълнява правомощията на държавен глава самостоятелно, без да бъде попълнено овакантеното място във вицепрезидентската институция.

Светило в медицината: Кой е мъжът до Илияна Йотова

Радев съобщи за решението си в обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент нямаше случай на подадена оставка от президент на България. В историята на България Илияна Йотова стана първата жена президент.

Йотова е българска журналистка и политик от Българската социалистическа партия. Тя е представител на България в Европейския парламент в периода 2007–2017 г. и вицепрезидент на Република България от 2017 г.

Родена е на 24 октомври 1964 г. Завършва българска филология с втора специалност френска в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 г. Професионалната ѝ кариера започва в Българската национална телевизия, където между 1990 и 1997 г. работи като репортер, редактор и водещ, а по-късно заема и поста директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

През 1997 г. поема ръководството на пресцентъра на Висшия съвет на БСП – позиция, която заема до 2007 г. От 2000 г. е член на Висшия съвет на партията, а от януари 2006 г. е заместник-председател на Градския съвет на БСП в София. През 2005 г. е избрана за народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на „БСП – Обединена левица“, като изпълнява мандата си до 2007 г.

След края на парламентарната си дейност специализира в Националното училище по администрация във Франция и в Центъра по европейски науки в Страсбург. Участва активно в международни парламентарни формати, като председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

След изборите за Европейски парламент през май 2007 г. Илияна Йотова става евродепутат от групата на социалистите и демократите. В първия си мандат (2007–2009 г.) е член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите и на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. По време на втория си мандат е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупцията и прането на пари, както и на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Молдова. Тя е член още на Комисията по рибно стопанство, Комисията по петиции и Делегацията в Парламентарната асамблея „Евронест“, както и заместник-член на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

На президентските избори през 2016 г. Йотова се кандидатира за вицепрезидент в тандем с Румен Радев. Кандидатурата е издигната от инициативен комитет с представител Стефан Данаилов. На 19 януари 2017 г. двамата полагат клетва пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност като президент и вицепрезидент на Република България.

Илияна Йотова владее френски и руски език. Омъжена е и има един син.