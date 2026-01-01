Конституционният съд прекрати предсрочно пълномощията на президента на Република България Румен Георгиев Радев, след като той подаде оставка.

Решението е взето единодушно и влиза в сила от постановяването му (23 януари 2026 г.) , като така настъпват и последиците по чл. 97, ал. 3 от Конституцията – вицепрезидентът (бел.ред. Илияна Йотова) встъпва в длъжността президент до края на мандата.

В заседанието, което се проведе на 23 януари 2026 г., участваха 12 конституционни съдии с докладчик Павлина Панова.

Днес от 16.00 часа държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция.

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд заема поста на държавен глава.

Във вторник от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че оставката на Радев е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне.

Президентът съобщи за решението си в обръщение към българския народ на 19 януари, в което обяви, че за последен път се обръща към гражданите като президент на страната.

„Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", заяви президентът. Убеден съм, че Илияна Йотова ще е достоен държавен глава, посочи той.

Румен Радев е петият демократично избран президент на България, се посочва на сайта на държавния глава. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент нямаше случай на подадена оставка от президент на България.

В историята на България Илияна Йотова стана първата жена президент.