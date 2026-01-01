Музикантът Франсис Буххолц почина на 71-годишна възраст, предаде германският ежедневник „Велт“.

Семейството му съобщи новината в пост във Фейсбук. „С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака“, се посочва в публикацията. Буххолц се е споминал „спокойно, заобиколен от любов“, написа съпругата му Хела във Фейсбук.

Франсис Буххолц е член на рок групата „Скорпиънс“ до 1992 г. и е част от най-успешния им период в международен план. „Скорпиънс“ са една от най-известните немски банди на всички времена и отбелязват световен успех с песни като Rock You Like a Hurricane, Still Loving You и Wind of Change, припомнят от „Велт".

Съставът продава над 100 милиона записи по целия свят и е изнасял концерти на всички континенти. Като басист Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата през 70-те и 80-те години на миналия век. Той участва в няколко успешни албума, които дават възможност на „Скорпиънс“ да постигнат международен пробив и ги правят една от най-влиятелните рок групи в Европа, обобщава „Велт“.