Обикновено се сещаме за домашната аптека в най-неподходящия момент – късно вечер, през уикенда или когато навън вали, а ни заболи глава, вдигнем температура или се порежем в кухнята. Тогава една добре подготвена аптечка у дома може да ни спести много неудобства и притеснения.

В нея не е нужно да има „всичко“, а точно онези неща, които най-често ни трябват. Болкоуспокояващите са първите, към които посягаме – при главоболие, зъбобол или висока температура. Добре е да има и детска форма, ако вкъщи има деца.

Стомахът също често ни изненадва – било след по-тежка вечеря, пътуване или развалена храна. Средствата срещу киселини, диария или подуване не заемат много място, но в точния момент са истинско облекчение. Пробиотиците пък са онзи „тих помощник“, който поддържа баланса в организма, особено след боледуване или лечение с антибиотици.

Когато застудее, домашната аптека започва да се отваря по-често. Сироп за кашлица, таблетки за гърло, спрей за нос и нещо за сваляне на температурата са малките съюзници срещу настинките. Те не лекуват чудодейно, но ни помагат да преминем по-леко през неразположението.

Не бива да забравяме и дребните инциденти – порязване, ожулване или леко изгаряне. Няколко лепенки, бинт, марли и антисептик често са напълно достатъчни, за да се справим сами. Термометърът също е от онези предмети, за които разбираме колко са важни едва когато ни потрябват.

Наред с лекарствата, в домашната аптека има място и за билките. Лайката успокоява стомаха и гърлото, липата и бъзът са верни съюзници при настинка, ментата помага при гадене, а мащерката – при кашлица. Чай от маточина или валериана пък често е по-доброто решение в напрегнатите вечери, когато сънят не идва.

Добре е да имаме и няколко „резервни“ неща – физиологичен разтвор, витамини, електролити при обезводняване, както и личните лекарства, които приемаме редовно. Всичко това не изисква много място, но носи спокойствие.

Най-важното правило обаче е аптеката да не бъде забравена. Поне два пъти в годината си струва да я прегледаме, да изхвърлим изтеклите лекарства и да допълним липсващото. .