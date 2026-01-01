Столичната полиция е задържала дилър на наркотици в близост до училище, съобщи на брифинг пред медиите комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Задържаният е на 22 години, известен на полицията и осъждан, роден е във Враца и няма адрес в София.

Клиентите се обаждат на телефон и научават от къде могат да си купят от наркотика. Днес в тревните площи открихме добре скрити, в кутии от дъвки, единични дози. След като вземат наркотика, клиентите дават парите лично на дилъра, обясни комисар Станислава Тодорова. Тя допълни, че клиентите са на различна възраст, като сред тях има и деца.

Ежедневно задържаме дилъри, които разпространяват наркотици по различни схеми, както и различни видове наркотици. Някои предават дозите лично, не по подобна схема, каза още комисар Тодорова.