Дилър на наркотици е задържан при полицейска акция в с. Дебращица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пазарджик.

При проверка на имот е установено, че 37-годишен жител на Пазарджик съхранявал наркотични вещества с цел разпространение. Открити са седем плика със суха листна маса марихуана с общо количество 410 грама. Открити са още машина за вакуумиране и електронна везна.

Мъжът е задържан в ареста за 24 часа. Образувано досъдебно производство под наблюдението на Окръжна прокуратура-Пазарджик.

Преди няколко дни в пазарджишкото село Мирянци полицията откри 2200 килограма канабис.