Спипаха дилър след спецакция в Пловдив, съобщиха от полицията.

При акцията тази седмица униформени са предприели проверка в незаконна жилищна постройка на ул. „Крайна“, обитавана от 44-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

При претърсването са открити 182 пакетчета суха тревиста маса и подобна разфасовка с кафяво прахообразно вещество. Експертна справка установила, че иззетите субстанции са синтетичен канабиноид - с тегло близо 15 грама и 0,136 грама фентанил.

Рецидивистът е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата. На територията на Областната дирекция продължават активните действия за пресичане на всички видове престъпления по линия „наркотици“.

МВР

При специализирани операции в сряда в арестите на Районните управления в Карлово, Първомай и Труд попаднали петима за притежание на високорискови вещества. Извършителите - четирима мъже и жена, са с криминалистични регистрации, а от тях са иззети марихуана, амфетамин и синтетичен канабиноид.