Португалският нападател Кристиано Роналдо може да напусне Ал-Насър през лятото на 2027 г., когато изтича настоящият му договор, съобщи журналистът Бен Джейкъбс в социалните медии X.

Края на кариерата на португалския нападател е напълно възможен вариант. Представителите на играча обмислят план за избягване на значителен спад в интереса към Роналдо от международната общност след напускането му от саудитската лига.

Роналдо играе за Ал-Насър от 2023 г. През този сезон 40-годишният Роналдо е отбелязал 16 гола и е дал една асистенция в 16 мача от саудитската лига.

Роналдо е отбелязал 960 попадения в кариерата си. Преди това той заяви, че иска да достигне границата от 1000 гола.