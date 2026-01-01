Бившият олимпийски сноубордист Райън Уединг, посочен като един от 10-те най-издирвани престъпници на ФБР, е задържан в Мексико, потвърдиха американските власти. Арестът беше обявен от главния прокурор Памела Бонди и директора на ФБР Каш Пател в социалната платформа "Екс".

Уединг, канадски гражданин, е обвинен в ръководене на транснационална мрежа за трафик на наркотици, като се предполага, че е поръчал множество убийства, за да защити и разшири операциите си.

Властите са предложили награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на 44-годишния мъж.

Getty

„Уединг е транспортиран до Съединените щати, където ще се изправи пред съда“, написа Бонди.

Според Пател бившият сноубордист се е укривал в Мексико повече от десетилетие. Твърди се, че неговата организация е транспортирала стотици килограми кокаин от Колумбия през Мексико до САЩ и Канада.

Уединг се състезаваше за Канада в алпийския сноуборд на Зимните олимпийски игри през 2002 г. в Солт Лейк Сити, завършвайки на 24-то място в паралелния гигантски слалом.