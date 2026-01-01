Компетентните институции на Федерация Босна и Херцеговина – Федералната администрация за гражданска защита и Федералният хидрометеорологичен институт на Босна и Херцеговина – обявиха червен код за района на Херцеговина, както и за централна, югозападна и югоизточна Босна заради очаквани обилни валежи.

Предупреждението е в сила от 6:00 ч. на 25 януари до 3:00 ч. на 26 януари.

По данни на Федералната администрация за гражданска защита се очакват количества валежи основно между 45 и 85 литра на квадратен метър. Най-значителни количества, между 102 и 118 литра на квадратен метър, се прогнозират за районите на Любушки, Широки Брег и Блидиние (езерото).

Федералната администрация за гражданска защита призовава гражданите да се подготвят за възможните последици от интензивните валежи.

„Бъдете готови да защитите себе си и имуществото си. Възможни са наводнения на жилища и пътна инфраструктура, прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и комуникациите. Не са изключени и ограничени евакуации. Очакват се затруднени условия за движение поради намалена видимост и неконтролирано движение на превозни средства заради водата“, се посочва в съобщението на Федералната администрация за гражданска защита.

Федералният хидрометеорологичен институт на Босна и Херцеговина съобщава, че в неделя в останалите части на Федерация БиХ се очакват между 10 и 30 литра дъжд на квадратен метър, с умерен вятър от юг и югоизток, на места със силни пориви.

За понеделник е прогнозирал слаб дъжд, а в планинските райони – сняг. През втората половина на деня вятърът ще се ориентира от север и северозапад.

Правителството на Федерация Босна и Херцеговина отправи апел към гражданите, компетентните служби и институциите да следят официалните предупреждения, да действат в съответствие с препоръките на гражданската защита и да предприемат всички необходими мерки за ограничаване на възможните щети и защита на човешкия живот, съобщи пресслужбата на правителството на Федерация БиХ.