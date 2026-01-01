Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха от МВР. Пострадали са две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения, предаде БТА.

Сигналът за пожара е подаден в 2:20 часа през нощта срещу събота. На място са пристигнали четири пожарни коли, полиция и линейки. Районът е бил отцепен. Докато медиците са преглеждали пострадалите, избухнала бутилка, която е счупила стъклото на една от линейките, съобщи БНТ.

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви – майка и двете ѝ дъщери

Полицията е установила, че пожарът е предизвикан от мъж в нестабилно психическо състояние. Огънят е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, живееща на по-горен етаж.

Предизвикалият пожара мъж физически не е пострадал. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен.

Джартов: Не гасете мазнина с вода, не тръгвайте по задимени стълби, наблюдавайте зарядните

От задимяването след пожар и миналата седмица загинаха жени в София – в случая майка на 75 г. и двете ѝ дъщери – на 51 и 47 г. Трите жени, живеели над запалилия се апартамент, опитали да се евакуират по стълбището, при което вдишали фатално количество дим.