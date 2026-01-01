Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви, а един човек е настанен в "Пирогов" с изгаряния, съобщиха от МВР.

Огънят е избухнал в петък в 3:05 часа през нощта в апартамент на втория етаж на жилищен блок. Мъжът, живеещ в апартамента, се е събудил от миризмата на дим, идваща от съседната стая, каза Добринка Костова, която се позова на разказа на съседа ѝ, в чийто апартамент е станал пожарът. Костова живее в същия вход на блока. Тя допълни, че мъжът се е опитал да загаси пожара, но неуспешно.

Жертвите са майка и двете ѝ дъщери на възраст 75, 51 и 47 години, те са починали от обгазяване. Трите жени не са живеели в апартамента, от който е тръгнал огънят, а са починали от вдишване на гъст дим на стълбището по време на опита си да се евакуират. Друго семейство с бебе от входа е било изведено безопасно и е настанено в кризисен център.

От "Пирогов" обявиха, че пострадалият мъж, от чийто дом е тръгнал пожарът, е с инхалация на пушечни газове и изгаряне по лицето. Остава за лечение в Клиника "Токсикология" на болницата.

Блокът, в който става трагедията е шестетажен и има общо четири входа. Заради сериозното обгазяване на стълбището евакуацията е била затруднена.

Пожарът вече е потушен. Предстои разследване на причините за инцидента, допълниха от ГДПБЗН.

