Пожар пламна в гараж за строителни материали в София, на столичния булевард "Симеоносвко шосе", близо до кв. "Студентски град". Това съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Огънят е засегнал две коли, но няма пострадали хора. Няколко екипа на пожарната са на място.

В социалните мрежи се споделят снимки и видеа на гъст черен дим, който се издига от мястото на инцидента.

По-рано днес двама души пострадаха при пожар в къща в столичния квартал "Левски".