Мъж е починал при пожар в къщата си в беловското село Габровица съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Вчера малко преди 2 часа след полунощ на телефона за спешни повиквания – 112, бил получен сигнал за пожар в къща в беловското село Габровица.

Изпратени били екипи от пожарната в Белово и автопатрул на участъка в града. След потушаване на пожара, в една от стаите е открито безжизненото тяло на собственика на жилището. Той е 60-годишен жител на същото село.

Трупът е откаран за аутопсия в отделението по съдебна медицина в Многопрофилната болница за активно лечение в Пазарджик.

На мястото е извършен оглед, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Изясняват се причините за пожара.