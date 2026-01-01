Жителите на блок в Пловдив са били евакуирани заради пожар. Пострадало е възрастно семейство. Инцидентът е станал около 19:30 ч. днес на бул. „Пещерско шосе“.

По информация на NOVA се е запалил апартамент, обитаван от възрастни мъж и жена. Пламъците са тръгнали от кухненското помещение на жилището.

Кметът на район „Западен“ Тони Стойчева съобщи, че огънят е овладян, а мъжът и жената са с леки изгаряния. Семейството е изведено през терасата на апартамента си от пожарникарите. Откарани са в болница за преглед. Без опасност за живота са, уточнява още Стойчева.

Час след инцидента останалите живущи във входа се се прибрали обратно по домовете си. На място са били изпратени четири противопожарни автомобила.