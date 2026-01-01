В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях потребител разказва, че е купил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100% увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, на брифинг пред журналисти.

Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период. Констатациите на КЗП са, че много ряздо търговец може да направи промоция от 100%.

Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900. При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.

Остават точно 7 дни до момента, в който българският лев ще престане да бъде законна валута. Последният ден, в който можем да плащаме с левове и стотинки, е 31 януари. След това ще можем да използваме само евро.

В обращение все още има над 10 милиарда лева, показват последните данни на Българската народна банка. Това означава, че вече са били изтеглени около 67% от левовете.

И днес касите на БНБ работят извънредно. Част от търговските банки също имат отворени клонове.

Двойното етикетиране остава до 8 август.