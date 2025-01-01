Комисията за защита на потребителите (КЗП) осъществява засилен и целенасочен контрол във връзка с процеса на въвеждане на еврото и като ясен обществен приоритет в работата си, съобщиха от Комисията.

КЗП и Националната агенция за приходите (НАП) провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева.

Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.

Касите на БНБ работят извънредно тази и следващата събота заради еврото

В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП.

Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговеца обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала „Колко струва“.

От 9 октомври до момента КЗП е съставила 31 актове за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото.

Две жалби срещу приемането на еврото в България са подадени в Съда на ЕС

Комисията за защита на потребителите ще продължи системно да наблюдава за необосновано повишаване на цените на все по-широк кръг от икономически сектори. Основният приоритет на институцията остава защитата на правата на потребителите и гарантирането на прозрачни, коректни и добросъвестни търговски практики в интерес на обществото, отбелязват от Комисията.

На 8 октомври изтече двумесечният гратисен период, в който на търговците, неспазващи изискванията на Закона за въвеждане на еврото, не се налагаха глоби. Дотогава институциите не глобяваха бизнеса, а само го предупреждаваха.

Промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България бяха обнародвани на 8 август в „Държавен вестник“. Оттогава цените в България трябва да бъдат изписани и в евро.