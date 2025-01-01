Две жалби срещу приемането на еврото в България са подадени в Съда на Европейския съюз и до този момент по нито една от тях не е взето решение нито за допустимостта, нито за основателността им, съобщиха за БНР от Съда.



За едната от жалбите написа във Фейсбук бившият вицепремиер Румен Гечев миналата седмица.

От Съда съобщават, че тя е подадена от няколко души на 15 септември. Другата жалба е подадена на следващия ден и пак според Румен Гечев става дума за българския евродепутат Станислав Стоянов от "Възраждане" и крайно дясната група "Европа на суверенните нации".

За тях ще бъде публикувано съобщение в Официалния вестник на ЕС преди края на годината.

Същевременно се разбра, че тази година в Европейския парламент са внесени две петиции срещу присъединяването на България към еврозоната.

Едната е внесена на 4 юни от човек, посочен с инициали Е.К., с българско гражданство и е във връзка с отказа на България да проведе референдум за приемане на еврото. Обявена е за недопустима от парламентарната Комисия по петиции на 17 юли. Мотивът е, че "въпросите очевидно не попадат в сферите на дейност на Съюза".

Другата петиция е внесена на 30 май от адвокат Румяна Ченалова от името на сдружение "Дойран 2025". Подписана е от още над 1500 души. Тя е по повод това дали България изпълнява икономическите условия, необходими за присъединяване към икономическия и паричен съюз.

Тази петиция е приключена с решение на евродепутатите от 17 октомври, като подателката е уведомена за всички предприети от европейските институции стъпки за присъединяването на България към еврозоната.