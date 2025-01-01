Със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г."

Въпросът беше внесен от партия "Възраждане" за разглеждане в пленарна зала, след като Конституционният съд се произнесе, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова неправилно не е дала въпроса да бъде разгледан от депутатите.

Настоящият председател на парламента Рая Назарян обяви, че е разпределила въпроса по комисии, веднага след като е било обнародвано решението на Конституционния съд в Държавен вестник. До днес обаче не е готов докладът на водещата комисия - правната.

Депутатите започнаха разглеждането на точката в 11.20 ч. днес след три последователни почивки. Преди това те изчакваха представители на президентството, които да защитят мотивите на държавния глава за провеждане на референдум. Представители обаче не дойдоха в залата и дебатите започнаха по същество. Основна роля в тях изиграха представителите на "Възраждане", които разпънаха в зала транспарант в защита на български лев.

Председателят на Народното събрание направи забележка, че това не е позволено в пленарната зала, а Манол Пейков от "Продължаваме промяната-Демократична България" и депутати от "Възраждане" влязоха в спор за рублата, лева и еврото.

Георги Димитров

Разпореждането на Назарян референдумът да бъде задвижен през комисиите е дошло в петък следобед, в края на работната седмица. За разлика от Назарян, предшественичката ѝ Наталия Киселова го върна към президентската институция, определи го като противоконституционно и отказа да допусне до зала обсъждането му по същество. Някои виждат в това решение едно от основанията за освобождаването ѝ от поста.

По искане на президента, Конституционният съд постанови, че председателят на Народното събрание няма правомощия да се произнася еднолично за национален референдум, че го връща на президентската институция, защото самият въпрос е противоконституционен.

Съдиите се произнесоха само по този казус, без да влязат в темата по същество. Въпреки че решението е за председатели на парламента по принцип, Радев твърди, че то има ретрокативно действие и сега парламентът трябва да се произнесе. Управляващите обаче до скоро твърдяха, че това няма как да стане, защото през май искането на президента за референдума е оставено без разглеждане и "процедурата по внесеното предложение е приключила и няма предложение, което да се разглежда от Народното събрание".

Георги Димитров

Предстои днешното решение на парламента ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".