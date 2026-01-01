"Следващата седмица ще се премине към организационен стадий, защото логично президентът искаше да си мине през стъпките - през Конституционния съд, през нещата, които трябваше да минат формално, за да знае, че е чист в действията си" - това каза в ефира на БНТ Антон Кутев - бивш съветник на доскорошния президент Румен Радев.

По думите на Кутев партията ще е "хубава и ще е готова, но трябва време". На въпроса дали ще е част от проекта, той каза, че като "няма още готова партия, няма как да ни поканят, като не е готова".

"Аз лично очаквам, че следващата седмица ще има съвсем реални действия по формирането на партията", добави Кутев, който предположи, че Радев формално не е задействал никакви действия досега, за да излезе финално от "Дондуков" 2. Бившият президентски съветник няма отговор дали ще се използва съществуваща формация или ще се регистрира съвсем нова партия за идните избори:

"За мен въпросът с регистрацията на партия е малко рискован, защото може да не стигне времето за регистрация. Вероятно имат готовност да минат през някакви други готови партии, това обаче всичкото е технология. Важното е, че Радев е човекът, който е гарантът за всичко това и той го избира. И точно затова ние всичките сме много внимателни в говоренето, защото той трябва да определи мястото на всеки един от нас."

При напускането на президентството вчера Румен Радев подчерта "не могат да спрат вълната". По този въпрос Кутев отбеляза:

"Безспорно той ще вдигне вълна, но дали ще е 300 000, 500 000 или 800 000 е изключително важно. Защото това всъщност ще доведе до резултат до каква степен ние можем да обезсмислим контролирания вот, купуването на гласове и т.н. Обемът на вълната никой от нас не знае какъв е. Радев според мен се появява в момента в политиката като абсолютната алтернатива на модела. Само че, като кажем, че е алтернатива на модела, това е клише, кой е този модел? За мен този модел е някаква смесица от корупция, безгръбначност и от заместване на истинските стойности, от арогантност. Новото е, че с поведението си Радев е показал, че е алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на безпринципността".