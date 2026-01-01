109 души са арестувани по подозрения за манипулиране на гласове в община Призрен. Това съобщи главният прокурор на Основната прокуратура в Призрен Петрит Криезиу, който заяви, че задържаните са свързани с фалшифициране на изборни резултати.

Той подчерта, че четирите основни политически партии в страната „са изпратили свои доверени хора, които са смятали, че далеч от очите на правосъдието могат да манипулират“. По думите му подобни действия не биха били възможни без компромис между комисионерите, делегирани именно от тези четири най-големи политически формации. Криезиу уточни, че шестима души са били освободени, а 109 остават задържани, съобщи „Коха“.

„Днес четиримата прокурори по тежки престъпления работиха по случаите, посетиха полицейски управления и издадоха 109 решения за задържане. До момента имаме 109 задържани за престъпления, свързани с фалшифициране на изборни резултати, натиск и заплахи, както и даване и получаване на подкупи. Днес имахме и свидетели, както и ситуации, които показаха кой е взел и от кого е взел подкуп“, заяви той на пресконференция.

Главният прокурор посочи, че става дума за хиляди манипулирани гласове само в региона на Призрен.

„Не говорим за десетки или стотици, а за хиляди манипулирани гласове. Има кандидати от определени политически субекти, при които броят надхвърля 6000 гласа. Има и случаи, при които само в една избирателна секция манипулираните гласове са достигнали 2444 – само в една класна стая. В нашия регион, от преброеното от политическите субекти в Центъра за преброяване, само една секция е излязла без злоупотреби. В община Призрен са добавени 40 497 гласа и са отнети 27 520. Общата разлика от злоупотребите е 68 017 гласа“, уточни Криезиу.

На въпрос дали ще има санкции и за политическите кандидати, на които са били добавяни или отнемани гласове, той отговори, че засега няма доказателства за тяхно пряко участие.

„До момента действаме срещу тези, които директно са злоупотребили с резултатите и са поставили подписите си. На този етап нямаме информация, която да въвлича кандидат в пряка намеса. Кандидатите обаче ще бъдат разпитани в прокуратурата, поне като пострадали страни. Ще положим максимални усилия да осигурим доказателства за всеки отделен случай“, добави той.

По информация на изданието „Обет за справедливост“, сред арестуваните е и племенникът на Фетах Пачаризи – кандидат за депутат от Демократическата партия на Косово, на когото след повторното преброяване са били отнети най-много гласове.

Разпитите във връзка със съмненията за манипулация на вота в Призрен продължават и обхващат всички комисионери, включително представители на основните партии – „Самоопределение“, Демократическата партия на Косово, Демократичната лига на Косово и Алианса за бъдещето на Косово. Източници на „Обет за справедливост“ съобщават, че няколко души са задържани, но все още няма писмени решения, които да бъдат регистрирани с точен брой.

Разследването се води под надзора на Основната прокуратура в Призрен и полицията на Косово, като целта е събиране на доказателства и идентифициране на отговорните лица. Над 100 служители, ангажирани от Централната избирателна комисия по време на изборите на 28 декември, са били призовани за разпит. Главният прокурор на Призрен е дал писмено разрешение полицията да действа по собствена инициатива за установяване на отговорните и осигуряване на релевантни доказателства, включително протоколи и подписи.

Прокуратурата съобщи още, че е наблюдавала отвън процеса на повторното преброяване и че с наближаването на края му са били установени очевидни злоупотреби при броенето на гласовете в рамките на политическите субекти в региона. След повторното преброяване в някои секции са били констатирани разминавания между бюлетините и отчетените гласове за кандидатите, което е породило сериозни съмнения за манипулация. От прокуратурата подчертаха, че манипулирането на вота и фалшифицирането на изборни документи представляват престъпления и ще бъдат разглеждани без какъвто и да е компромис. | БГНЕС