Жители на София, Пловдив и Бургас излязоха на протест в 12 ч. днес пред съдебните палати в градовете. Гражданите искат справедливост заради ударените от АТВ майка и дете в Слънчев бряг.

"Дъщеря ми е в много тежко състояние. Докторите казаха, че няма никакъв шанс за оцеляване. Няма. Просто няма. Хората направиха всичко, което можаха, но ударът е бил много тежък, много жесток. Детенцето също продължава да е в болницата - не е контактен, не е събуден. Неговото състояние също е много тежко вече осми ден", това разказа пред БНТ майката на пострадалата 35-годишна жена Златка Соколова.

Как да обясним на другото дете на дъщеря ми, че майка му никога няма да се върне. Кой ще го изпрати на първия учебен ден, попита Соколова.

„Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни пред NOVA Юлиян, член на семейството.

АТВ се вряза в пешеходци в „Слънчев бряг“, майка и дете са в кома, други трима – в болница

Братът на пострадалата жена заяви, че исканията на протестиращите са "родителите на Никола Бургазлиев да бъдат отстранени от длъжност до изясняване на случая".

Бащата на останалите пострадали при инцидента деца разказа, че те са добре физически, но психически не съвсем.

"Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на "Здравей, България" адвокатът на семейството Георги Радков.

Той настоя за справедлив процес, който да не бъде повлияван от лица в системата.

Припомняме, че Бургазлиев помете три деца и трима възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Всички пострадали бяха настанени в болницата в Бургас. На 34-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. Вчера стана ясно, че тя е изпаднала в клинична смърт. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота.

Вчера и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разпореди делото за тежкото произшествие с АТВ да се разследва от НСлС.

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора.

Обвиняем по досъдебното производство бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

На 18 август прокуратурата внесе протест срещу определението на съда, с което на обвиняемия бе взета мярка за неотклонение „домашен арест“. В протеста са изложени мотиви за това, че мярката следва да бъде изменена в най-тежката - „задържане по стража“. Заседанието на Окръжния съд в Бургас е насрочено за разглеждане на 22.08.2025 г.