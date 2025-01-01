Критично остава състоянието на 4-годишното дете и майка му, прегазени от електрическо АТВ в „Слънчев бряг”, съобщи NOVA. Според техни близки на 34-годишната жена вчера е направена нова операция, но и двамата са с опасност за живота.

Заради съмнения в безпристрастното разследване на инцидента, при който 18-годишен син на полицейски служители прегази на тротоара жена, три деца и служител на хотел, който е със счупен таз, в петък е насрочен протест пред съдебната палата в Бургас. По-късно същия ден прокуратурата ще протестира домашния арест на 18-годишния Николай Бургазлиев.

Припомняме, че на 16 август съдът пусна Бургазлиев под домашен арест, като според съдиите няма опасност той да се укрие. В съдебната зала обвиняемият заяви, че не е искал да нарани никого, и увери, че ще съдейства на разследващите.

По-рано днес от болницата бяха изписани две момиченца, които също бяха пометени от превозното средство. Те са на 6 и 12 години, като възстановяването им продължава в домашни условия.