Медицински хеликоптер транспортира 4-годишното дете, което беше блъснато заедно с майка си от АТВ в "Слънчев бряг", до София. Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха извърши успешно мисията от Сливен до Бургас и от Бургас до София, съобщиха от ЦСМПВ.

На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха (РБСМПВ) в гр. Сливен, до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ–Бургас.

Пациентът е транспортиран по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам детето бе поето от екип на ЦСМП-София и ще бъде транспортирано с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на Университетската многопрофилна болница в Бургас, където 12 дни лекарите се бориха за живота му. Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов", тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Тази сутрин пръв Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при жестока катастрофа с тир край Плевен, съобщи в социалните мрежи, че Марти ще бъде транспортиран в София.

В последните дни няма подобрение в състоянието на детето. 35-годишната му майка Христина е в клинична смърт. Марти и майка му бяха в отделението по реанимация на университетската болница Бургас, където лекарите се бориха за животите им.

В публикацията си Попов благодари на професор Младенов.

Инцидентът стана миналата седмица, като тийнейджър с АТВ помете три деца и двама възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел.