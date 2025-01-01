Временно е затворено движението в прохода "Боаза" край Търговище. Причината е пътен инцидент, при който товарен автомобил – цистерна се е преобърнал извън пътното платно на първокласния път София - Варна. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Търговище Ани Кръстева, предаде кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.

Сигнал за инцидента е получен в 12:15 часа. Според информацията на полицията цистерната не е превозвала газ. Няма пострадали хора. Причините за произшествието предстои се изясняват.

Към момента със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил.

До освобождаването на пътното платно движението се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Районно управление – Търговище при областната дирекция.

Осигурени са обходни маршрути. За пътуващите в посока София обходът е от Търговище през селата Лиляк, Цветница и Божурка, откъдето се излиза отново на първокласния път.

Пътуващите за Варна се насочват през селата Божурка, Пайдушко и Лиляк, откъдето се качват отново на главния път.