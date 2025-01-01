Софийският районен съд оправда народният представител Лена Бориславова, обвинена, че в периода от 13 май 2021 г. до 14 май 2021 г. в София при условията на продължавано престъпление с две деяния съзнателно се ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Присъдата подлежи на обжалване и протест.

Пред съда Бориславова обясни по-рано, че сдружението „Да запазим Корал“ е с идеална цел и работи за опазването на плаж Корал, за да остане свободен от застрояване. Участието в него не е свързано с упражняване на властов или финансов ресурс - членовете основно допринасят с енергия и личен труд. По думите ѝ, според устава членството се прекратява с едностранно изявление и няма изискване то да бъде гласувано. Тя подчерта, че не е извършила деянието, в което е обвинена, и не е съществувала причина подобно действие да бъде извършено от когото и да било.

Нямах съмнения, че съдът ще прозре обективната истина и ще види, че не съм извършила престъпление, каза Бориславова пред медиите след заседанието.

Бориславова коментира и случаите на кмета на Варна Благомир Коцев и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов като каза, че те в момента са държани в нечовешки условия в изолационно помещение в Централния Софийски затвор.

"Върху тези двама млади хора се упражнява политическа репресия и злоупотреба с правата им като хора. Те са държани разделени. Уведомени са, че един от тях ще остане в изолационното помещение, тъй като има само едно друго, където се настаняват лицата, които не са осъдени и има прокурорска забрана да бъдат заедно в другото помещение, където килиите са отключени и условията са по-добри", допълни Бориславова. Тя заяви, че това единственото важно днес и призова гражданите да се съберат на протест в четвъртък.

Бориславова обясни, че законът няма такъв механизъм да избере кой от Коцев и Барбутов да бъде преместен и не знае как ще бъде направен изборът.

На журналистически въпрос дали очаква прокуратурата да протестира присъдата, Бориславова отговори, че това решение не се взима от държавното обвинение, а от Делян Пеевски. За всяко едно дело, срещу „Продължаваме промяната“, неин член или на опозицията, според мен по този начин се взимат решенията. Те не са, за да бъдем наказани или дисциплинирани, а за да се даде показно на останалите, заяви тя.

Депутатката от ПП-ДБ е обвинена в документна измама. Според прокуратурата тя съзнателно е ползвала неистински документи през май 2021 година пред Агенцията по вписванията. По този начин тя е отписала бившия председател "Продължаваме Промяната" Кирил Петков от сдружение "Да запазим Корал". Сигналът за документното престъпление бе подаден през месец април миналата година от председателя на сдружението Атанас Русев. Обвинителният акт срещу Бориславова беше внесен през юни миналата година, а през януари тя се отказа от имунитета си.