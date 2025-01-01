Четири прокуратури са прекратили разследването срещу собственик на склад, разпространявал пакетчета с марихуана в магазинната мрежа в страната. Това стана известно по време на съдебното заседание по наказателно дело срещу Жельо Велчев, което се гледа в Окръжен съд-Смолян.

Мъжът е собственик на фирма за вейпове, електронни цигари и тютюн от Стара Загора и зарежда магазини в страната. Той е обвинен за разпространение на марихуана в магазин в Смолян.

Адвокатът на подсъдимия Петко Петков представи като доказателства по делото прокурорски постановления от Софийска градска прокуратура и окръжните прокуратури в Пловдив, Ямбол и Бургас, с които разследванията по иззетите пакетчета CBD-продукти с наличие на тетрахидроканабинол под 0,2%, с които разследванията срещу Велчев са прекратени. Адв. Петков посочи, че се очаква да бъде прекратено и досъдебното производство, което се води в Окръжна прокуратура Стара Загора.

БТА

Пред съда подсъдимият Велчев разказа, че фирмата му се занимава с продажба на електронни цигари и никотинови течности. През 2022 година бил на изложение в гръцкия град Солун, където имало представени различни продукти, включително и с ниско съдържание на марихуана, и които се продават свободно в Гърция. Когато се върнал в България се заел да проучва как стои въпросът с този продукт, известен в Европа като CBD.

„Търсих дали има лицензионен режим и може ли да се продава в България. В Министерството на земеделието пишеше само за производство и отглеждане на индустриален коноп, за което се изисква лиценз. Но за продажбата на продукта нищо не беше отбелязано, а аз щях да продавам запечатан продукт“, посочи Жельо Велчев.

След спецакция: Спипаха пловдивски дилър в незаконна постройка (СНИМКА)

Подсъдимият започнал продажбата на продуктите с марихуана през януари 2023 г. Три месеца по-късно, при операцията на полицията в Смолян, бяха иззети от магазин в града 34 пакетчета с тегло от по 1, 2 и 3 грама и с надпис Hellenic Cannabis. Последваха полицейски акции и в други градове на страната, където фирмата е разпространявала пакетчетата.

На предходното заседание бе разпитано вещото лице Костадин Вълчинов от Сектор "Базова научно-техническа лаборатория" (БНТЛ) към Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Той посочи, че според закона такава продажба е забранена, дори и с ниско съдържание на тетрахидроканабинол. А сухата тревна маса в пакетчетата е част от растението марихуана.

„Доколкото знам марихуаната не е позволено да се продава. Откакто стана проблема разбрах, че това се третира като марихуана. В България вече ги няма, но в другите европейски страни се продават свободно и онлайн. Аз ги продавах с фактура. Къде има продажба на марихуана с фактура!?“, каза още Жельо Велчев.

Делото срещу Жельо Велчев се отложи за нова дата, когато ще бъде разпитан бивш служител на фирмата, работещ в склада в Стара Загора.