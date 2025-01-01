Мъж на 23 години, отправял заплахи към майка си, е задържан за срок от 24 часа в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Сигнал за това е подала пострадалата 40-годишна жена. Тя посочила, че синът ѝ е нарушил издадената заповед за защита от домашно насилие. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил мъжа. По случая е образувано бързо производство.

От полицията посочват, че през изминалото денонощие е получено и съобщение от 45-годишна жена, която заявила, че 41-годишен мъж, с когото живее на семейни начала, е станал агресивен към нея. Мъжът е задържан за денонощие.

БТА припомня, че в неделния ден полицията в Стара Загора задържа за денонощие 30-годишен, нанесъл побой на баба си.