Веднага след встъпването си в длъжност като особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията, предаде БНТ.

Румен Спецов е вписан в търговския регистър като особен управител на дружествата на „Лукойл“ у нас

Спецов е оттеглил и овластяването на Маняхин да представлява дружеството. От момента на вписването в Търговския регистър на оттеглянето на г-н Маняхин, той няма да има представителна власт по отношение на дружеството и няма да има право да го представлява дружеството. Това става ясно от подписаното от Спецов решение.