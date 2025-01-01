Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Припомняме, че по-рано днес се проведе заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет относно избора за особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас", на което бяха изслушани доклади на компетентните министри и бе обявено предложението до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Министърът на икономиката Петър Дилов заяви, че Спецов отговаря на всички законови изисквания: „Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура“.

Премиерът свика извънредно Съвета по сигурността заради особения управител на „Лукойл“

„Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната, при това при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същата, благодарение на дългогодишната му контролна и надзорна дейност. Също така за нас беше изключително важно, че се ползва с доверието на нашите международни партньори“, посочи още Дилов.

Очакваме най-късно до понеделник Румен Спецов да бъде вписан в Търговския регистър, добави министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му българската държава прилага немския модел.

Георгиев съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск. Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамите на идната седмица, съобщи Георгиев. От днес правителството има правото да действа, добави Георгив с оглед на обнародвания в Държавен вестник закон. По думите му всички действия са съгласувани с партньорите в управлението.

„Като министър на енергетиката имах основна задача, която поех: гарантиране на сигурността на доставките и енергийната сигурност на страната. За тези три седмици предприехме много действия, но най-важният сценарий за нас беше този, според който до 21 ноември държавата ще получи дерогация", посочи министър Жечо Станков.

"Основните принципи, на които OFAC държи, са свързани с това да не се допуска разплащане от българските дружества, свързани с „Лукойл“ към компаниите майки, чиито средства да достигнат до руска територия. В тази връзка са предприети действия както от Народното събрание така и от Съвета по сигурността, които да гарантират, че в максимално кратки срокове OFAC ще издаде тази генерална лицензия на страната ни, и по този начин в дългосрочен план ще бъде решен проблемът на България със захранването с горива“, допълни министърът на енергетиката. "Разработвахме и други сценарии за недопускане на липса на горива", уточни той.

БТА

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха обнародвани в Държавен вестник. Преди това Народното събрание гласува измененията на две четения в рамките на едно заседание, а президентът Румен Радев наложи вето върху промените, свързани с назначаването на особен търговски представител. Депутатите обаче го отхвърлиха на 13 ноември.

По-рано днес на парламентарния блицконтрол с участието на тримата вицепремери Томислав Дончев определи като критични разговорите със САЩ през следващите дни до 21 ноември, когато влизат в сила наложените санкции от страна на САЩ върху двете руски компании и техните задгранични активи „Лукойл“ и „Роснефт“.