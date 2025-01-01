Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и назначи на негово място досегащният му заместник Христо Марко.

Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Спецов е освободен предвид назначаването му за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. По-рано днес стана ясно, че Спецов вече е вписан в Търговския регистър. Това означава, че той и швейцарският гражданин Евгени Маняхин са вече законните представители на дружеството.

На мястото на Спецов в приходната агенция е назачен Христо Марков, който го заместваше досега.