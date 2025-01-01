Трябваше да докажем на нашите партньори, че българската държава ще гарантира, че средства от тези четири дъщерни компании на санкционираната „Лукойл“ няма да изтичат към нея и няма да стигат до Русия. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков по повод на получената дерогация от САЩ и Великобритания, която позволява на рафинерията в Бургас да продължи да работи.

Той подчерта, че България е приела такова законодателство, което позволява предоставянето на дерогацията. С него са запознати и нашите американски и британски партньори. "Нямам безпокойство, че тези дерогации ще бъдат удължавани в перспектива, ако естествено това се налага", добави министър Станков.

Кабинетът назначи Румен Спецов за особен търговски представител на „Лукойл“

Енергийният министър подчерта, че дерогацията дава необходимата сигурност на доставките и гарантира, че ще има стабилност на цените. Той обясни, че няма никакви допълнителни условия и ангажименти, които страната е поела във връзка с отсрочката, дадена от САЩ. Напротив, трансакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, дават спокойствие на финансовите институции в България, които да продължат да доставят своите услуги на предприятията, уточни още министър Станков.

Според него е изключително важно държавата да изпълни своя ангажимент, който е свързан с неизлизане на средства от посочените четири компании към компанията-майка.

"Кой по-добре познава начина на разплащане и работа на рафинерията освен НАП. Тава, че нейният досегашен директор Румен Спецов поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори във Великобритания и САЩ, е допълнителна гаранция за тях, че всичко ще бъде изпълнявано по начина, по който сме го обещали", каза още министър Станков.

Той обясни, че кандидатурата на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл” е на база доклад, внесен от министъра на икономиката.