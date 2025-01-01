Президентът Румен Радев с коментар пред журналисти по актуални теми. Той коментира казуса с "Лукойл".

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

"Първото нещо - те направиха така, че да отпаднат гаранциите, които имаше в закона, второто - гласуваха си правомощия за разпореждане с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и третотото - отсега си гласуваха индулгенция, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол, нещо, което е извън националния и европейски правилник", обясни той и допълни, че е загрижен за българската Конституция и за правовата държава.

"Назначаването на особен управител е извън Закона, защото съгласно техния закон, той трябва да разработи подробен 6 месечен план за дейността, да го представи в Съвета за сигурност към МС, където да бъде одобрен, кога Спецов разработи такъв план, кога се запознаха, кога го одобриха", запита Радев. По думите му дейността в зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск тя да води до нарушения.

"Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата и това е кризата на българската политика - тя е много по-страшна", обясни президентът.