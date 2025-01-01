За трета поредна година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран в световната класация на QS World University Rankings: Sustainability за 2026 година, обявена днес, съобщи пресцентърът на висшето училище.

СУ заема 814 място от класираните 2002 висши училища от Европа, Азия, Америка, Океания и Африка, като се нарежда в първите 40 процента на най-добрите университети в света, на 312 място от 621 класирани европейски университети и на 29 място от 90 класирани университети от Източна Европа.

QS World University Rankings: Sustainability изследва ангажиментите, които университетите демонстрират в работата си за по-устойчиво развитие при решаване на проблемите, възникнали с климатичните промени и въздействието им върху околната среда.

При оценяването са взети под внимание изследванията в областта на науката и технологиите, извършвани във връзка със 17-те цели на ООН за устойчиво развитие, както и социалното, и екологично въздействие на университетите като центрове за образование.

Университетите се оценяват в три категории: въздействие върху околната среда, социално въздействие и добро управление. Във всяка категория има различни индикатори за ефективност, съставени от индивидуални показатели.

В категорията „Екологично въздействие“ Софийският университет е класиран на 1025 място. В категорията „Социално въздействие“ университетът е класиран на 845 място. В категорията „Управление“ Софийският университет заема 370 място. В категорията „Екологична устойчивост“ Софийският университет заема 728 място, в „Равенство между половете“ - 677 място, в „Обмен на знания“ - 654 място, и в „Добро управление“ - 370 място.