С тържествена церемония в Момчилград бе открита къща-музей на легендарния щангист Наим Сюлейманоглу, съобщиха от Общината.

Това стана в деня, в който се навършват 8 години от смъртта на шампиона. Паметта му беше почетена преди церемонията пред паметника на Наим до спортния комплекс, носещ неговото име. Венци и цветя пред монумента поднесоха официалните гости от България и Турция, съотборници на тежкоатлета и жители на Момчилград.

Откриването на къщата-музей събра високопоставени представители от двете държави, сред които българският министър на младежта и спорта Иван Пешев, колегата му от Турция Осман Ашкън Бак, турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, председателят на ТИКА Абдуллах Ерен - председател, заместник председателите на ДПС Халил Летифов, Нида Ахмедов и Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, депутати от българския парламент и турския меджелис, кметове от България и чужбина, много момчилградчани.

Тук бяха майката на Наим Хатидже Сюлейманоглу, брат му Мухаррем Сюлейманоглу и легенди на световните щанги от България и Турция - Стефан Топуров, Севдалин Маринов, Танер Саър, Федаил Гюлер, Нено Терзийски, Николай Пешалов, Сунай Булут и Ангел Генчев.

С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Наим Сюлейманоглу, след което бяха изпълнени националните химни на България и на Турция. Присъстващите изгледаха кратък филм за живота на легендарния щангист, след което на сцената излезе турският певец Eypio, за да изпълни песента си "Наим".

"Къщата на Наим ще бъде мястото, където духът му живее и продължава да вдъхновява всеки, който прекрачи прага ѝ. Нашият Наим е сред нас. Той е нашата гордост", заяви в словото си кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

"Победите на Наим бяха повод за радост и гордост на два братски народа, на две братски държави - България и Турция", каза Ерол Мюмюн. Той обяви, че лидерът на ДПС Делян Пеевски е направил дарение за отбора по щанги "Наим Сюлейманоглу", който е единствен в цялата област Кърджали.

"Усилията на турското посолство в България, на турската агенция за сътрудничество и координация и на община Момчилград за откриването на къщата-музей на Наим Сюлейманоглу е израз на дълбокото уважение към един шампион и знак на духа за приятелството, сътрудничеството и взаимното доверие, което обединява нашите две страни, каза Иван Пешев.

След официалните приветствия кметът на община Момчилград Илкнур Кязим и съотборниците на Наим получиха почетни плакети за приноса си към спорта и за съхраняването на паметта за Наим. Веднага след това официалните гости прерязаха лентата и откриха музея, който вече е отворен за посетители.