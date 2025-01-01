Окръжната прокуратура в Пловдив внесе обвинителен акт срещу 26-годишна жена. Тя е предадена на съд за това, че на 6 януари 2023 г. в Пловдив, жк.“Тракия“, умишлено е умъртвила жертвата на 50 години, съобщиха от държавното обвинение.

Двамата са се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари 2023 г. мъжът бил на работа, а когато се прибрал тя го е посетила в апартамента му.

Първоначално с тях бил приятел на, като те се почерпили с алкохол. Когато той си тръгнал, телефонът на жената позвънил, което подразнило мъжа.

Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Той е ударил жената, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото.

Той насочил оръжието срещу жената, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му. Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на мъжа е остра кръвозагуба.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.