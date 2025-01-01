Окръжният съд в Бургас наложи наказание в размер на 18 години „лишаване от свобода“ на подсъдим мъж за убийство.
Наказанието ще бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.
Повдигнаха обвинение за убийство на задържания след смъртта на мъж в Айтос
Съдът призна подсъдимия за виновен в това, че на 24 октомври 2024 г. в Айтос, умишлено умъртвил мъж, чиято смърт настъпила на ден по-късно - на 25 октомври, в УМБАЛ „Дева Мария“ в Бургас, като убийството е извършено с особена жестокост.
Окръжният съд осъди мъжа да заплати на граждански ищци по делото обезщетения за претърпените от престъплението неимуществени вреди в общ размер от 200 000 лева.
Присъдата подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.