От Община Царево предупредиха, че в района се очаква силен вятър на 17 и 18 ноември. Според Националния институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за потенциално опасно време със силен вятър: скорост 14-19 m/s (50-69 km/h) и/или пориви до 24 m/s (90 km/h) за вторник.

Валежите ще продължат и в сряда: Обявиха оранжев и жълт код в почти цялата страна

От общината предупреждават, че съществува риск от изкоренени дървета, летящи предмети, значителни материални щети, затваряне на пътища и смущения в електроснабдяването.

Препоръчва се да не се излиза навън, освен при крайна необходимост и наложителност. Избягвайте престой в близост до дървета, електропроводи, строителни обекти и нестабилни конструкции. Обезопасете всички незакрепени предмети на открито, тераси и дворове.

От общината призоватат:

Следете актуалната прогноза за времето. При видими опасности сигнализирайте незабавно компетентните органи. При опасност или инцидент незабавно звънете на 112.

Общинските екипи са в готовност и на разположение. Дежурен телефон на Община Царево: 0590 5 50 18

Силен вятър създаде проблеми в две от черноморските общини на юг от Бургас в понеделник вечерта. Дърво падна на централната улица в Царево, на няколко други улици вятърът събори клони. Няма пострадали хора и нанесени материални щети на автомобили, съобщи NOVA.



Силният вятър събори дърво и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево. Наложи се пътят да бъде затворен, до пристигането на екипи на община Приморско и Районното управление на полицията в морския град, които разчистиха пътното платно.