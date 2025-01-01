Българската подкрепа за здравната система на Черна гора е ценна, заяви черногорският министър на здравеопазването д-р Воислав Шимун на среща днес в Подгорица с българския си колега доц. Силви Кирилов, съобщава черногорската новинарска агенция МИНА.

Министър Кирилов е част от делегацията, водена от премиера Росен Желязков, която е на двудневно посещение в Черна гора. В делегацията са и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на туризма Мирослав Боршош.

Двамата министри на здравеопазването обсъдиха двустранното сътрудничество в тази област, съобщиха по-рано от пресцентъра на българското здравно ведомство.

Министър Шимун изрази увереност, че чрез съвместни проекти и обмен на знания ще бъдат подобрени качеството на здравните грижи в Черна гора и ще бъде ускорена европейската интеграция на страната, информира агенция МИНА.

„Подкрепата, която получаваме от България, е ценна за нашата здравна система. Аз съм убеден, че чрез съвместни проекти и обмен на знания ние ще подобрим качеството на здравеопазването в Черна гора и ще ускорим нашата европейска интеграция“, каза Воислав Шимун, цитиран от МИНА.

Той подчерта, че ще бъде от особено значение да се развие сътрудничеството в областта на съвместното участие на двете страни в проектите на EU4Health.

МИНА цитира думите на българския министър на здравеопазването доц. Силви Кирилов, че България признава значението на регионалното сътрудничество в областта на здравеопазването. България ще продължи да предоставя експертна и техническа помощ на Черна гора при осъществяването на реформите, е посочил Кирилов, цитиран от МИНА.

„Ръководителите на здравните системи на Черна гора и България изразиха готовност да задълбочат сътрудничеството между двете страни чрез изпълнението на вече подписан меморандум за разбирателство“, се посочва в изявление, цитирано от МИНА.

Добавя се, че това се отнася особено за областта на трансплантационната медицина и подкрепата за Черна гора в разработването и обновяването на националната програма за трансплантации в съответствие със стандартите на Европейския съюз, както и в областта на общественото здраве и професионалното образование на медицинския персонал.

Воислав Шимун благодари на своя колега и на българите за дарението на линейка на здравния център в Никшич, което, по думите му значително е подобрило капацитета на автомобилния парк в тази здравна институция и следователно ефективността и качеството на предоставяните здравни грижи.

„Срещата беше оценена като стъпка напред в укрепването на приятелските отношения и практическото сътрудничество между двете страни в областта на здравеопазването с общата цел да се подобри качеството на здравето и живота на гражданите“, се казва в съобщението, цитирано от агенция МИНА.